Автоэксперт предостерег россиян от покупки лизинговых автомобилей

Хабы по продаже подержанных машин могут приукрасить их характеристики, рассказал НСН глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов. Он отметил, что в 2026 году должно открыться до 10 хабов по продаже подержанных машин со скидками до 30-40%.

Если владельцами хабов будут лизинговые компании, это большой риск. Они будут заинтересованы в том, чтобы приукрасить техническое состояние. Дилеры отвечают за состояние машины, так как дорожат своей репутацией, — рассказал Жигалов.

По мнению автоэксперта, большую часть предложений будут составлять автомобили, которые ранее использовались для служб такси. Он отметил, что нагрузка на такие машины всегда выше из-за большого пробега, поэтому они становятся менее привлекательны для покупателя.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что при покупке автомобиля с пробегом надо проверить VIN-код в сервисе ГИБДД или через «Госуслуги». Он также подчеркнул, что коммерческие сервисы вроде отчетов по VIN собирают данные о машине в один файл, а все проверки можно сохранить: скриншоты с датами, распечатки страниц, копии договоров.