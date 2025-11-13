Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 12:02

Уловка фальшивого пилота обернулась крупным скандалом в Литве

Фальшивый пилот стал капитаном в авиакомпании в Литве

Потерявший подтверждающие профессию документы пилот неопределенное время работал капитаном судна в литовской авиакомпании Avion Express, передает Aero Telegraph. Она занималась «мокрым лизингом» — передачей бортов и их команды другим компаниям.

Недавно компании стала известна информация о его профессиональном опыте. Было немедленно начато внутреннее расследование, которое в настоящее время продолжается, — заявили в авиакомпании.

Отмечается, что пилот без документов успел совершить рейсы в Европу, Латинскую Америку и Ближний Восток. Также в рамках «мокрого лизинга» командир корабля работал на компанию Eurowings.

Ранее бортпроводник авиакомпании Delta Air Lines Арьясп Неджат был уволен после жалобы на коллегу из-за домогательств. Он обвинил коллегу в «сексуально оскорбительных прикосновениях». По его словам, руки Мэтью Миллера проникли под его штаны и жилет (относится к движению ЛГБТ, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В 2024 году Неджат подал в суд, утверждая, что лишился работы из-за поддержки профсоюзного движения и публикаций, направленных против домогательств.

