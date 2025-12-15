В США рассказали о трудностях пилотов «летающих холодильников» NI: пилоты ВВС США сравнивали управление F-117 с полетом на холодильнике

Пилоты ВВС США сравнивали управление стелс-самолетом F-117 Nighthawk с полетом на холодильнике из-за его плохой аэродинамики, о чем рассказало издание The National Interest. По его данным, машина не имела радара и форсажных камер, поэтому ее выживание зависело исключительно от малозаметности, а навигация осуществлялась пассивными системами.

Пилотировать F-117 было чрезвычайно сложно; его граненая форма делала самолет аэродинамически неустойчивым, и для управления требовался бортовой компьютер с четырехкратным резервированием, — говорится в материале.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine заявил, что российский военный самолет Су-30СМ2 стал первым в мире истребителем, который смог уничтожить американские зенитные ракетные комплексы Patriot. По данным издания, для выполнения этой задачи машины применяли ракеты Х-31П.

Кроме того, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что истребитель Су-35С «прижал к земле» американские самолеты F-16 и французские Mirage. По его словам, российская машина вынудила натовские истребители, действующие на Украине, летать на очень низкой высоте в своем тылу.