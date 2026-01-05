Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
«Тема не выигрышная»: политолог о последствиях атаки на Венесуэлу

Политолог Дудаков: беженцы из Венесуэлы хлынут в США из-за гуманитарного кризиса

Фото: H.Bilbao/Keystone Press Agency/Global Look Press
Из-за возможного гуманитарного кризиса беженцы из Венесуэлы хлынут в США, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он подчеркнул, что 70% жителей США выступают против военного конфликта.

Это может нести серьезные последствия для США, потому что если там, предположим, возникнет большой гуманитарный кризис, то поток беженцев хлынет в том числе в США. То есть у них будет миграционный кризис. Мы видим в опросах общественного мнения, что порядка 70% американцев выступают против войны с Венесуэлой. Эта тема для Трампа, очевидно, не выигрышная, ― объяснил Дудаков.

Политолог отметил, что инициированная лидером США Дональдом Трампом операция против Венесуэлы вызвала серьезный раскол среди американских политиков. Собеседник добавил, что ситуация в Каракасе может развиваться непредсказуемо.

Нынешняя эскалация в отношении Венесуэлы довольно серьезно усилила раскол внутри США. Большинство демократов выступают против действий Трампа, и некоторые республиканцы тоже критикуют Трампа, в частности, из-за того, что выступают за более изоляционистскую политику. Они не видят у Трампа какого-либо плана действий, как дальше разбираться с Венесуэлой, если там, например, ситуация будет хаотизироваться, и страна превратится в одно большое Гаити, ― резюмировал Дудаков.

Ранее исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что народы Венесуэлы и США и регион в целом заслуживают мира и диалога, а не войны, обращаясь к Трампу. Она призвала американское правительство совместно работать над повесткой дня для сотрудничества в рамках международного права и укрепления долгосрочного сосуществования в обществе.

