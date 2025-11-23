Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 16:19

В США признали превосходство российской авиации над системами Patriot

MWM: российский Су-30СМ2 стал первым в мире истребителем, уничтожившим Patriot

Многоцелевой истребитель Су-30СМ2 Многоцелевой истребитель Су-30СМ2 Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Российский военный самолет Су-30СМ2 стал первым в мире истребителем, который смог уничтожить зенитные ракетные комплексы Patriot производства США, пишет американский журнал Military Watch Magazine. По информации издания, для таких целей истребители были оснащены ракетами Х-31П.

Это делает Су-30СМ2 первым в мире многоцелевым истребителем, за которым подтверждено уничтожение западной системы ПВО большой дальности Patriot. Воздушно-космические силы в ограниченном объеме развернули противорадиолокационные ракеты Х-31П, которые, хотя и далеки от передовых российских снарядов, хорошо оптимизированы для подобных операций, — говорится в материале.

Издание отмечает, что Х-31П обладают одновременно высокой скоростью и небольшой массой, а Су-30СМ2 способен переносить до шести таких ракет. Авторы заявляют о небольшой дальности снаряда, которая компенсируется технологичностью самого истребителя, способного приближаться к цели на низких высотах.

Улучшение способности российского истребительного флота бороться с современными системами ПВО большой дальности может дополнить расширенные возможности арсенала баллистических ракет и еще больше ускорить разрушение сети ПВО Украины, — подчеркивают журналисты.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что многофункциональные истребители Су-30СМ2 уничтожили сотни воздушных и наземных целей в зоне специальной военной операции, включая пусковые установки ЗРК Patriot. Там отметили высокую маневренность самолета, выдающиеся летно-технические характеристики и широкий арсенал вооружения, включая средства поражения большой дальности.

США
эксперты
оценки
истребители
ракеты
ЗРК Patriot
