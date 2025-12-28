Тракторист вступил в неравный бой с тиграми ради домашнего скота Udayavani: индийский тракторист спасся от двух тигров и защитил корову

В Индии тракторист Варшит Гоуда в одиночку отбился от двух тигров и сумел спасти на соседнем поле корову, пишет издание Udayavani. Инцидент случился днем 23 декабря в округе Хунсур штата Карнатака.

Мужчина работал на тракторе, когда на него устремились два крупных хищника. Гоуда громко закричал и резко развернул технику, после чего тигры отступили и набросились на пасшуюся рядом корову. Однако тракторист не растерялся: он погнался за ними и сумел отпугнуть хищников. Корова получила ранения в область шеи, но осталась жива.

Местные жители сразу же сообщили об агрессивных хищниках в департамент лесного хозяйства, однако там отреагировали только через два часа и прислали всего двух охотников, — говорится в публикации.

Этот случай вызвал возмущение среди фермеров, которые обвинили власти в бездействии. Они потребовали принять эффективные меры защиты от участившихся нападений тигров.

Ранее стало известно, что специалисты завершили операцию по отлову молодого амурского тигра, который терроризировал окрестности села Барабаш в Приморском крае. Хищника, который охотился на собак, успешно поймали в ночь на 26 декабря.