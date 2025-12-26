Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 10:49

В Приморье поймали отъевшегося на собаках тигра-забияку

В Приморском крае отловили амурского тигра, который охотился на собак

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Специалисты завершили операцию по отлову молодого амурского тигра, который терроризировал окрестности села Барабаш в Приморском крае, заявили в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда». Хищника, который охотился на собак, успешно поймали в ночь на 26 декабря.

Тигр охотился на собак 24 декабря, а уже ночью 26 декабря состоялся отлов. <...> Сотрудники «Земли леопарда» рассчитали дозировку и подготовили препарат для обездвиживания, произвели обездвиживание хищника, минимизировав при этом стресс для редкого животного, — отметили в пресс-службе.

Выяснилось, что тигр — молодой упитанный самец. Согласно визуальному осмотру, никаких травм у животного не было. Хищника доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр тигр»). Там специалисты проведут комплексное обследование самца, по итогам которого определят его дальнейшую судьбу.

Ранее амурский тигр погиб в результате ДТП на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, хищник выбежал на проезжую часть под колеса Nissan X-Trail. От удара его отбросило на попутные машины.

До этого стало известно, что в Московском зоопарке родились два амурских тигренка. Малыши появились на свет в конце августа, но тигрица долгое время прятала их от посторонних. К середине ноября они уже набрали почти 12 килограммов, им провели вакцинацию.

