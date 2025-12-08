ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 12:38

В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение

Два амурских тигренка родились в Московском зоопарке

Фото: t.me/Moscowzoo_official
Два амурских тигренка родились в Московском зоопарке, сообщила пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале. Они оказались самцом и самкой.

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родились два амурских тигренка!говорится в сообщении.

Как отметили в зоопарке, малыши появились на свет в конце августа, но тигрица долгое время прятала их от посторонних. Через месяц после этого тигрят взвесили, каждый из них был по семь килограммов. К середине ноября они уже набрали до 12 килограммов, им провели вакцинацию.

В настоящее время детеныши живут вместе с мамой в отдельном вольере. Для тигрицы это не первые малыши: в 2020 году она родила четырех тигрят, которых потом после взросления перевели в зоопарки Дальнего Востока и Казахстана.

Ранее самец серого волка по имени Ежка переехал в Московский зоопарк. Прежде он находился в подмосковном центре воспроизводства редких видов животных. Во время карантина Ежка находился в ветеринарном корпусе, где сотрудники зоопарка проводили специальные тренинги для его адаптации. После этого животное переместили в вольер на старой территории.

