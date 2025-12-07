ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 10:58

В Московском зоопарке поселилось новое животное

В Московском зоопарке появился самец серого волка по имени Ежка

Фото: Московский зоопарк
Самец серого волка по имени Ежка переехал в Московский зоопарк, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Ранее он находился в подмосковном центре воспроизводства редких видов животных.

Во время карантина Ежка находился в ветеринарном корпусе, где сотрудники зоопарка проводили специальные тренинги для его адаптации. После этого животное переместили в вольер на старой территории, где оно теперь соседствует с волчицей Радой.

Для Ежки подготовили специальное меню и обустроили вольер, обеспечив там спокойную обстановку. Теперь посетители зоопарка могут увидеть волка.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк рассматривает возможность оставить у себя большую панду Катюшу. Обычно таких животных в возрасте четырех лет отправляют в Китай. Будущее Катюши зависит от договоренностей между Россией и Китаем, так как большие панды считаются неофициальным символом КНР и находятся под защитой государства.

До этого сообщалось, что Московский зоопарк готовит манула Тимофея к зимнему сезону. Вес животного составлял 5,9 кг, а его цель — набрать 6,5 кг. В рамках подготовки кормление происходит один-два раза в сутки, чтобы минимизировать стресс. Киперы выбирают, чем кормить манула — большой морской свинкой или двумя крысами.

Московский зоопарк
волки
животные
адаптация
