30 декабря 2025 в 06:45

Православным россиянам рассказали, что нужно успеть сделать до Рождества

Зампред ВРНС Иванов посоветовал в преддверии Рождества помогать нуждающимся

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В преддверии Рождества важно заботиться о ближних и помогать тем, кто нуждается, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, совершение добрых поступков способствует очищению души перед светлым событием.

Приготовление к Рождеству — это не просто ожидание календарной даты, это путь духовного очищения, которому и служит установленный церковью пост. Главная задача этих дней — сделать наше сердце вместилищем для родившегося Спасителя. Для этого необходимо уделить время молитве, чаще посещать богослужения и по возможности совершить таинство покаяния, чтобы приблизиться к празднику с обновленной душой. Предрождественское время — это период особой заботы о ближних. Стоит подумать, кому вокруг нас трудно, кто нуждается в помощи, поддержке, простом человеческом участии, — посоветовал Иванов.

Он подчеркнул, что помощь может потребоваться одинокому соседу, многодетной семье или человеку, столкнувшемуся с трудностями. По его словам, проявляя деятельную любовь, люди следуют одной из ключевых заповедей Иисуса Христа, что делает радость праздника подлинной.

Говоря о бытовых приготовлениях, конечно, в доме должно быть чисто и нарядно, стол — праздничным. Но важно, чтобы суета предпраздничных хлопот не затмила собой главного смысла. Украшение елки, приготовление особых блюд — все это добрые семейные традиции, которые должны объединять родных, создавать общее настроение тихого и светлого ожидания. Пусть в каждом доме в эти дни звучит больше добрых слов, царит мир и взаимное уважение. Накануне самого праздника мы соборно прославляем пришествие в мир Спасителя на торжественном богослужении. Участие в этой службе — важнейшее завершение нашего приготовительного пути, — заключил Иванов.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравления предстоятелям инославных церквей, которые отмечают Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю. Среди адресатов телеграммы были папа римский Лев XIV, католикос Востока Василий Мар Фома Матфей III и другие.

Рождество
россияне
праздники
советы
