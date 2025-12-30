Православным россиянам рассказали, что нужно успеть сделать до Рождества

В преддверии Рождества важно заботиться о ближних и помогать тем, кто нуждается, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, совершение добрых поступков способствует очищению души перед светлым событием.

Приготовление к Рождеству — это не просто ожидание календарной даты, это путь духовного очищения, которому и служит установленный церковью пост. Главная задача этих дней — сделать наше сердце вместилищем для родившегося Спасителя. Для этого необходимо уделить время молитве, чаще посещать богослужения и по возможности совершить таинство покаяния, чтобы приблизиться к празднику с обновленной душой. Предрождественское время — это период особой заботы о ближних. Стоит подумать, кому вокруг нас трудно, кто нуждается в помощи, поддержке, простом человеческом участии, — посоветовал Иванов.

Он подчеркнул, что помощь может потребоваться одинокому соседу, многодетной семье или человеку, столкнувшемуся с трудностями. По его словам, проявляя деятельную любовь, люди следуют одной из ключевых заповедей Иисуса Христа, что делает радость праздника подлинной.

Говоря о бытовых приготовлениях, конечно, в доме должно быть чисто и нарядно, стол — праздничным. Но важно, чтобы суета предпраздничных хлопот не затмила собой главного смысла. Украшение елки, приготовление особых блюд — все это добрые семейные традиции, которые должны объединять родных, создавать общее настроение тихого и светлого ожидания. Пусть в каждом доме в эти дни звучит больше добрых слов, царит мир и взаимное уважение. Накануне самого праздника мы соборно прославляем пришествие в мир Спасителя на торжественном богослужении. Участие в этой службе — важнейшее завершение нашего приготовительного пути, — заключил Иванов.

