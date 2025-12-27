Новый год — 2026
Раскрыто точное число жертв «кровавого» Рождества в США

В США жертвами перестрелок на Рождество оказались 14 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жертвами перестрелок в день католического Рождества в США стали 14 человек, еще 52 получили ранения, сообщает РИА Новости. Так, мужчина ранил женщину и двоих подростков на уличном перекрестке в штате Огайо. В городе Ланкастер, штат Калифорния, в перестрелке погиб один несовершеннолетний, четверо взрослых получили травмы.

В канун Рождества, 24 декабря, в США в перестрелках были убиты 30 человек, 42 выжили. Например, в Чикаго ссора на парковке магазина с алкоголем привела к гибели одного местного жителя и ранению еще троих. А в городе Аурора в Колорадо в результате стрельбы в жилом доме погибли двое, включая подростка, и двое получили ранения.

Всего за 2025 год в стране произошло 400 случаев массовой стрельбы и 15 массовых убийств. Более 1,2 тыс. несовершеннолетних погибли в инцидентах с применением оружия, около 3,2 тыс. детей пострадали. Кроме того, были убиты 77 полицейских.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в административном здании шерифского округа Шошоне в штате Айдахо пострадали два человека. Сначала стрелок открыл огонь по магазину, прежде чем войти в офис шерифа. Подозреваемый в нападении нейтрализован.

