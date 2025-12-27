Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 13:27

«Ты — причина календарей»: уехавший из России актер поздравил жену

Актер Сафонов публично поздравил свою жену Савельеву с днем рождения

Актер Кирилл Сафонов публично поздравил свою жену Сашу Савельеву с днем рождения в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Сам артист проживает отдельно от семьи, за рубежом.

Ты — не праздник. Ты — причина календарей. Не дата, а оправдание каждого прожитого дня. Люблю. С днем рождения, — написал он.

Ранее сообщалось, что уехавший из России актер Дмитрий Назаров сохранил в Москве комнату для возможного возвращения. По информации источника, остальное имущество, включая элитную недвижимость общей стоимостью около 200 млн рублей, он передал детям и продал.

До этого стало известно о том, что певица Алла Пугачева не стала избавляться от своего автомобиля Rolls-Royce Phantom, который находится в России. Согласно данным СМИ, артистка является единоличным владельцем машины 2006 года выпуска, она владеет этим автомобилем уже почти 19 лет. При этом на транспортное средство не наложено никаких ограничений.

При этом народный артист РФ и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов негативно высказался о покинувших Россию после начала специальной военной операции деятелях культуры. Он считает, что, когда у них закончатся деньги, они попытаются вернуться обратно на Родину.

