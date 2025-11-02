Открылся факт о попытках Пугачевой сохранить элитную жизнь в России РИА Новости: Пугачева решила оставить себе находящийся в РФ Rolls-Royce Phantom

Певица Алла Пугачева не стала избавляться от своего автомобиля Rolls-Royce Phantom, который находится в России, сообщает РИА Новости. Согласно данным агентства, артистка является единоличным владельцем машины 2006 года выпуска, она владеет этим автомобилем уже почти 19 лет. При этом на транспортное средство не наложено никаких ограничений.

Кроме того, сообщается, что на автомобиль было оформлено действующее ОСАГО, срок которого истек в январе 2025 года. В последний раз певица пользовалась Rolls-Royce в день прощания с кутюрье Валентином Юдашкиным.

Ранее певица Вика Цыганова назвала Пугачеву главным иноагентом России. Она отметила, что ВЦИОМ провел опрос среди граждан всех возрастов об их отношении к иностранным агентам и попросил назвать имена знакомых им таких лиц. Цыганова указала, что каждый восьмой упомянул Примадонну, а каждый четвертый — ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого бывший концертный директор певца Филиппа Киркорова Леонид Дзюник сообщил, что после высказываний о Пугачевой он столкнулся с угрозами в соцсетях. Он подчеркнул свое равнодушие к нелицеприятным словам в свой адрес.