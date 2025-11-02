Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 10:22

Открылся факт о попытках Пугачевой сохранить элитную жизнь в России

РИА Новости: Пугачева решила оставить себе находящийся в РФ Rolls-Royce Phantom

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Певица Алла Пугачева не стала избавляться от своего автомобиля Rolls-Royce Phantom, который находится в России, сообщает РИА Новости. Согласно данным агентства, артистка является единоличным владельцем машины 2006 года выпуска, она владеет этим автомобилем уже почти 19 лет. При этом на транспортное средство не наложено никаких ограничений.

Кроме того, сообщается, что на автомобиль было оформлено действующее ОСАГО, срок которого истек в январе 2025 года. В последний раз певица пользовалась Rolls-Royce в день прощания с кутюрье Валентином Юдашкиным.

Ранее певица Вика Цыганова назвала Пугачеву главным иноагентом России. Она отметила, что ВЦИОМ провел опрос среди граждан всех возрастов об их отношении к иностранным агентам и попросил назвать имена знакомых им таких лиц. Цыганова указала, что каждый восьмой упомянул Примадонну, а каждый четвертый — ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого бывший концертный директор певца Филиппа Киркорова Леонид Дзюник сообщил, что после высказываний о Пугачевой он столкнулся с угрозами в соцсетях. Он подчеркнул свое равнодушие к нелицеприятным словам в свой адрес.

Алла Пугачева
шоу-бизнес
машины
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае раскрыли последствия атаки дронов ВСУ
Россиянка попала в реанимацию из-за неудачного удаления зуба
«Началась охота»: в России оценили опасность для жизни Мадуро
«Очень тревожно»: на Украине подсчитали госдолг и огорчились
Власти России озвучили сумму, выделенную на жилье для инвалидов
Названа реальная цель заявлений США о военной операции в Нигерии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 ноября: где сбои в России
На Солнце снова появились вспышки после двухнедельного затишья
Посольство поставило точку в споре о «царском наследстве» в Турции
Рособрнадзор оценит идею отмены языкового теста для детей мигрантов
Раскрыто, почему быть украинцем стало опасно в Польше
Омск готовится к платным парковкам: какими будут тарифы и как оплатить?
«Трагический пример»: Дмитриев объяснил причину кровавой резни в Англии
Волчанск, Дроновка, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 ноября
Канадский хоккеист покинул лед на носилках после стычки с Матвеем Мичковым
Человек погиб при пожаре в российском городе
Госдума обсуждает денежный бонус за трудоголизм
Стало известно о новой попытке десанта ГУР высадиться у Красноармейска
На северо-востоке России зафиксировали 20-градусные морозы
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит настоящая зима
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле
Криминал

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.