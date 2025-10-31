Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 18:58

«Главный враг народа»: Цыганова жестко прошлась по Пугачевой

Цыганова назвала Пугачеву главным иноагентом России

Вика Цыганова Вика Цыганова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Вика Цыганова назвала коллегу по цеху Аллу Пугачеву главным иноагентом России. В Telegram-канале она отметила, что ВЦИОМ провел опрос среди граждан всех возрастов об их отношении к иностранным агентам. Цыганова указала, что каждый четвертый назвал Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Пугачева — главный враг народа и предатель Родины. Так наше общество формулирует восприятие идущей спецоперации, — подчеркнула певица.

Пугачеву упомянул каждый восьмой (13%) респондент. При этом певица даже не внесена в соответствующий реестр Минюста. Третье место в антирейтинге занял Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его вспомнили 8% опрошенных.

Цыганова назвала показатель Пугачевой огромным. Цифры, по ее мнению, говорят о том, как россияне, не особо следящие за статусами, уже прочно ассоциируют певицу с иноагентами.

Ранее бывший концертный директор певца Филиппа Киркорова Леонид Дзюник сообщил, что после высказываний о Пугачевой он столкнулся с угрозами в соцсетях. Он подчеркнул свое равнодушие к нелицеприятным словам в свой адрес.

Вика Цыганова
Алла Пугачева
фанаты
певицы
