Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 18:57

Цыганова назвала причину проигнорировать фильм с Долиной и Киркоровым

Певица Цыганова заявила, что ей тяжело видеть Киркорова в новогодних программах

Виктория Цыганова Виктория Цыганова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Виктория Цыганова пообещала проигнорировать фильм «Невероятные приключения Шурика» из-за коллег — Ларисы Долиной и Филиппа Киркорова. В своем Telegram-канале Цыганова дала понять, что одно только их участие в проекте делает картину невыносимой.

Ага, только невтудверную рожу и не хватало лицезреть все праздники, — заявила она.

Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ провел премьерный показ новогоднего фильма с участием Долиной. Во время демонстрации сцены с песней «За деньги — да» в зале устроили дождь из фальшивых банкнот.

Источники уже сообщали о возможности удаления сцены с участием певицы из-за опасений продюсеров относительно провала картины. Однако на данный момент она остается.

Тем временем глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что сцены с певицей следует вырезать из фильма «Невероятные приключения Шурика». По словам главы ФПБК, Долиной нужно запретить участвовать во всех новогодних телепрограммах, поскольку россияне в ней разочаровались. Бородин уверен, что показ картины со звездой будет означать, что скандал с недвижимостью никак не отразился на ее карьере.

Вика Цыганова
Лариса Долина
Филипп Киркоров
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игры на льду прервали жизнь маленького ребенка в Ростовской области
В Чили у власти новый Пиночет? Как Каст будет выстраивать отношения с РФ
Захарова высказалась после удара ВСУ по дому в Запорожье
Лифт с людьми рухнул в российском регионе
«Это мое настоящее»: Диброва ответила на вопрос о пиаре на разводе
Reuters: Трамп считает, что Россия и Украина решили 90% спорных вопросов
«Все шло спокойно»: Диброва раскрыла, как подготовила детей к разводу
В Петербурге взорвалась машина
Как остановить кровь из носа: памятка для оказания первой помощи в моменте
Огромный склад площадью 200 «квадратов» загорелся в Ленобласти
Путин разрешил Росфинмониторингу запрашивать данные о переводах по СБП
Ремейк «Моей прекрасной няни», отъезд сына, театр: как живет Борис Смолкин
В российском регионе ребенок пострадал при атаке ВСУ
Американский конгрессмен призвал поставить Украине дальнобойные ракеты
Путин дал важное поручение правительству для поддержки угольной отрасли
Путин подписал новый закон о штрафах
Задержан главный подозреваемый в убийстве и сожжении режиссера Райнера
Грозили проклятьем: нигерийку принуждали заниматься проституцией в России
Полицейские спустя 12 лет задержали организатора ОПГ
Freedom Finance расширяется: кому перейдет «Транстелеком»
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.