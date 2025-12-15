Цыганова назвала причину проигнорировать фильм с Долиной и Киркоровым Певица Цыганова заявила, что ей тяжело видеть Киркорова в новогодних программах

Певица Виктория Цыганова пообещала проигнорировать фильм «Невероятные приключения Шурика» из-за коллег — Ларисы Долиной и Филиппа Киркорова. В своем Telegram-канале Цыганова дала понять, что одно только их участие в проекте делает картину невыносимой.

Ага, только невтудверную рожу и не хватало лицезреть все праздники, — заявила она.

Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ провел премьерный показ новогоднего фильма с участием Долиной. Во время демонстрации сцены с песней «За деньги — да» в зале устроили дождь из фальшивых банкнот.

Источники уже сообщали о возможности удаления сцены с участием певицы из-за опасений продюсеров относительно провала картины. Однако на данный момент она остается.

Тем временем глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что сцены с певицей следует вырезать из фильма «Невероятные приключения Шурика». По словам главы ФПБК, Долиной нужно запретить участвовать во всех новогодних телепрограммах, поскольку россияне в ней разочаровались. Бородин уверен, что показ картины со звездой будет означать, что скандал с недвижимостью никак не отразился на ее карьере.