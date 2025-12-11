Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 02:33

«За деньги — да»: Долина «появилась» на премьере фильма с известной песней

ТНТ показал Долину в фильме с песней «За деньги — да» на фоне скандала с жильем

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеканал ТНТ провел премьерный показ новогоднего фильма с участием певицы Ларисы Долиной. Во время демонстрации сцены с песней «За деньги — да» в зале устроили дождь из фальшивых банкнот, пишет RT.

Мероприятие состоялось в кинотеатре «Октябрь» на фоне продолжающегося скандала, связанного с жилищной историей артистки. Показ фильма «Невероятные приключения Шурика» сопровождался нестандартными зрительскими реакциями. В эпизоде, где Долина исполняет кавер на хит Инстасамки «За деньги — да», организаторы устроили символический денежный дождь.

Источники уже сообщали о возможности удаления сцены с участием певицы из-за опасений продюсеров относительно провала картины. Однако на данный момент она остается.

В ноябре текущего года суд оставил квартиру Долиной, проданную под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги возвращены не были, а ее исковое заявление отклонено. Данное решение вызвало широкий общественный резонанс: пользователи Сети раскритиковали судебный вердикт, начали кампанию по бойкоту артистки и назвали Долину «Гринчем, похитительницей новоселья».

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что Долина может купить Лурье другое жилье, а спорную квартиру вернуть в свое единоличное владение. По его словам, такая развязка выглядит наиболее «привлекательной» для обеих сторон.

