В Госдуме назвали самую «привлекательную» развязку в деле Долиной

Певица Лариса Долина может купить Полине Лурье другое жилье, а спорную квартиру вернуть в свое единоличное владение, заявил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, такая развязка выглядит наиболее «привлекательной» для обеих сторон.

Продавец может взять на себя обязательство приобрести покупателю другую квартиру, которая устроит его по параметрам, а спорный объект вернется в его единоличное владение. В конкретной истории с Долиной и Лурье такая развязка выглядит привлекательной, — подчеркнул депутат.

По его мнению, так все останутся в выигрыше: покупатель получит жилье, продавец «снимет общественное давление», а суд закроет дело. Парламентарий напомнил, что в российском гражданском праве действует базовый подход: пока спорная квартира существует как индивидуальная вещь, у стороны, которая должна ее вернуть, сохраняется обязанность передать ее обратно в натуре.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Московской области. По данным канала, в бюджет не поступило около 1 млн рублей с роскошного имения исполнительницы, расположенного в закрытом поселке Славино.