30 декабря 2025 в 10:28

Стало известно об одном решении Долиной по спорной квартире в Хамовниках

Долина отказалась отдать ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Лурье

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Певица Лариса Долина отказалась отдать ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье, сообщил Telegram-канал «112». Артистка не выполнила требование стороны защиты и не освободила жилье к установленной дате — 30 декабря.

Причины отказа Долиной в сообщении не уточняются. Источник лишь указал, что у артистки «свой план на эту жизнь», а отдать ключи она пока не готова.

Ранее соседка певицы Ларисы Долиной в Хамовниках поделилась с корреспондентом NEWS.ru, что хотела бы поздороваться с Полиной Лурье после переезда и поздравить ее с победой в суде. С легкой долей иронии она допустила, что, возможно, кто-то захочет встретить ее с цветами и ковровой дорожкой.

До этого юрист Данил Прокопенко заявил, что Долина, отказавшая Полине Лурье освободить жилье до 30 декабря, может не съезжать с квартиры вплоть до 20 января. По его словам, артистку можно выселить в принудительном порядке, но эта процедура займет много времени.

Как пояснила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, Долина должна была выехать из квартиры 25 декабря. По словам представителя покупательницы, в настоящее время они ожидают реакции на направленное требование о выселении артистки.

