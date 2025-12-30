Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 16:00

Эрнст раскрыла тайну популярности Кадышевой у зумеров

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Популярность Татьяны Куртуковой и песни Надежды Кадышевой у зумеров обусловлена поиском сакральной связи с родной землей, заявила актриса Софья Эрнст в интервью проекту Dreamcast. По словам артистки, мощный образ «Матушка-земля» срезонировал с аудиторией именно сейчас, когда у людей возникла острая потребность в ментальной опоре и духовном обмене.

Значит, была потребность в некоторых взаимоотношениях с этой землей, обратной связи. Это такая потребность — что я могу сделать, чтобы мне земля дала то, чего я хочу, — сказала артистка.

Она сравнила увлечение фольклором с посещением храма или составлением карт желаний, отметив, что народная песня стала доступным инструментом для выражения чувств к своей родине. Для зумеров такие хиты становятся не просто развлекательным контентом, а способом почувствовать сопричастность к чему-то большему.

Актриса добавила, что успех подобных проектов — это индикатор состояния общества. По мнению Эрнст, этот тренд продолжит развиваться, помогая новым поколениям находить общий язык с наследием предков через понятные им музыкальные формы.

Ранее исполнительница хита «Матушка‑земля» Татьяна Куртукова рассказала, что певец Юрий Лоза назвал ее никому не известной артисткой после того, как она отказалась купить его песню «Сосеночки». В интеврью она заявила, что расценивает случившееся как газлайтинг.

