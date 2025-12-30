Эрнст раскрыла тайну популярности Кадышевой у зумеров

Популярность Татьяны Куртуковой и песни Надежды Кадышевой у зумеров обусловлена поиском сакральной связи с родной землей, заявила актриса Софья Эрнст в интервью проекту Dreamcast. По словам артистки, мощный образ «Матушка-земля» срезонировал с аудиторией именно сейчас, когда у людей возникла острая потребность в ментальной опоре и духовном обмене.

Значит, была потребность в некоторых взаимоотношениях с этой землей, обратной связи. Это такая потребность — что я могу сделать, чтобы мне земля дала то, чего я хочу, — сказала артистка.

Она сравнила увлечение фольклором с посещением храма или составлением карт желаний, отметив, что народная песня стала доступным инструментом для выражения чувств к своей родине. Для зумеров такие хиты становятся не просто развлекательным контентом, а способом почувствовать сопричастность к чему-то большему.

Актриса добавила, что успех подобных проектов — это индикатор состояния общества. По мнению Эрнст, этот тренд продолжит развиваться, помогая новым поколениям находить общий язык с наследием предков через понятные им музыкальные формы.

