Бывший директор Киркорова раскрыл детали угроз после слов о Пугачевой

Продюсер Дзюник заявил, что получал угрозы в соцсетях после слов о Пугачевой

Леонид Дзюник Леонид Дзюник Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Бывший концертный директор певца Филиппа Киркорова Леонид Дзюник сообщил, что после высказываний о народной артисте СССР Алле Пугачевой он столкнулся с угрозами в социальных сетях. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что равнодушно относится к нелицеприятным словам в свой адрес.

С моим состоянием все хорошо. Меня уже выписали. Больше угроз не поступало. Кто-то что-то написал в социальных сетях, какие-то гадости мне. Ну вы же знаете, я такой человек, что мне плевать, что обо мне думают. Я говорю то, что я считаю нужным, — высказался Дзюник.

Ранее Дзюник заявил, что и ранее нуждался в операции на сердце, однако ее проведение было спровоцировано угрозами, которые он получил после участия в передаче «Новые русские сенсации». По его словам, в эфире обсуждалась личность Пугачевой, и после этого ему начали звонить поклонники артистки, требуя прекратить обсуждение.

Концертный директор Сергей Лавров ранее заявил, что слова Дзюника и продюсера Сергея Дворцова о получении угроз после их высказываний о Пугачевой являются лишь пиар-ходом. По его мнению, в такой ситуации те, кто защищает интересы артистки, не допустили бы скандала.

