24 октября 2025 в 17:25

Дзюник рассказал, как оказался на операционном столе

Дзюник: операцию на сердце спровоцировали угрозы после передачи о Пугачевой

Операционный зал Операционный зал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер и бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник рассказал, что и ранее нуждался в операции на сердце, однако ее проведение было спровоцировано угрозами, которые он получил после участия в передаче «Новые русские сенсации». По его словам, которые приводит РИА Новости, в выпуске обсуждалась личность певицы Аллы Пугачевой, после чего ему стали звонить поклонники артистки с требованием замолчать.

Прошла операция на сердце. Она, в принципе, планировалась, но я думаю, что все-таки это состояние было спровоцировано угрозами после передачи «Новые русские сенсации» на канале НТВ, — поделился Дзюник.

Ранее продюсер в беседе с NEWS.ru опроверг слухи о совершенном на него нападении и рассказал, что ему поступали только телефонные угрозы. Он также сообщил о своей госпитализации и проведенной операции на сердце. До этого Telegram-канал «112» сообщил, что на Дзюника якобы напали на улице. По информации канала, ему нанесли несколько ударов, но позже продюсер опроверг каналу информацию о своем избиении.

Россия
продюсеры
Леонид Дзюник
операции
больницы
угрозы
