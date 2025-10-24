Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 15:38

Бывший концертный директор группы t.A.T.u ответил на слухи о нападении

Продюсер Дзюник опроверг слухи о нападении и заявил об угрозах по телефону

Леонид Дзюник Леонид Дзюник Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер и бывший концертный директор группы t.A.T.u Леонид Дзюник опроверг слухи о совершенном на него нападении и рассказал, что ему поступали только телефонные угрозы. В беседе с NEWS.ru он также сообщил о своей госпитализации и проведенной операции на сердце.

Нападения на меня как такового не было. Были угрозы по телефону с неизвестных номеров. Это произошло в воскресенье (19 октября. — NEWS.ru) вечером. В понедельник меня забрали в больницу. Во вторник сделали операцию из-за хронического заболевания сердца, — сказал Дзюник.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что на Дзюника напали на улице. По информации канала, ему нанесли несколько ударов.

До этого стало известно, что уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в покушении на убийство главного редактора RT Маргариты Симоньян, было направлено во 2-й Западный окружной военный суд. Обвинительное заключение вынесено в отношении организатора ячейки National Socialism/White Power (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Михаила Балашова и 11 его подельников.

продюсеры
нападения
артисты
звезды
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
