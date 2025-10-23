Дело о покушении на Симоньян направили в суд

Уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в покушении на убийство Маргариты Симоньян, направлено во 2-й Западный окружной военный суд, сообщает Генпрокуратура. Обвинительное заключение вынесено в отношении Михаила Балашова и 11 его подельников.

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

Следователи установили, что в 2022 году Балашов создал ячейку организации, члены который с сентября того же года по июль 2023 года совершили шесть нападений на иностранцев и представителей нетрадиционной ориентации (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Дело было направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее сообщалось, что Балашов и его сообщник Егор Савельев согласились на убийство журналистки Маргариты Симоньян за денежное вознаграждение в $50 тыс. (4 млн рублей) по заказу неустановленных лиц. Соучастники собрали информацию о местонахождении журналистки и должны были совершить убийство после получения огнестрельного оружия.