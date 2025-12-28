Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 13:49

Россиянин получил полгода колонии строгого режима из-за колбасы

Мужчину отправили на полгода в колонию за кражу колбасы в Чите

Читинец попытался украсть из магазина две упаковки колбасы и получил полгода лишения свободы, сообщает пресс-служба Черновского районного суда Забайкалья. Отмечается, что ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное хищение.

Осенью мужчина решил вынести две пачки краковской колбасы стоимостью 630 рублей из магазина Читы. Охрана задержала его прямо на выходе. В ходе процесса он полностью признал свою вину и раскаялся.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали безработного 38-летнего жителя поселка Шушары по подозрению в ограблении магазина. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Также в Мурманске местный житель украл бутылку элитного алкоголя из магазина. Ущерб составил более четырех тысяч рублей. Полученные с продажи деньги мужчина потратил на другой алкоголь и еду.

До этого жителя Калининграда задержали за кражу 17 дверных ручек. Некоторая часть украденных предметов уже была продана, а полученные деньги использованы для собственных расходов. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

