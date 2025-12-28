Россиянин получил полгода колонии строгого режима из-за колбасы Мужчину отправили на полгода в колонию за кражу колбасы в Чите

Читинец попытался украсть из магазина две упаковки колбасы и получил полгода лишения свободы, сообщает пресс-служба Черновского районного суда Забайкалья. Отмечается, что ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное хищение.

Осенью мужчина решил вынести две пачки краковской колбасы стоимостью 630 рублей из магазина Читы. Охрана задержала его прямо на выходе. В ходе процесса он полностью признал свою вину и раскаялся.

