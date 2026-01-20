Катание на ватрушке в Оренбурге закончилось госпитализацией пенсионерки Оренбуржец сбил пенсионерку ватрушкой, на которой катал подругу

В Оренбурге 67-летняя женщина получила травмы после того, как ее сбил тюбинг, привязанный к автомобилю, сообщили в региональном УМВД. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Установлено, что 25-летний водитель автомобиля «Киа Рио» решил развлечь 28-летнюю пассажирку необычным способом — привязал к машине тюбинг и начал кататься. Трагический инцидент произошел на улице Степной, когда тюбинг наехал на проходившую мимо пенсионерку, — говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что в момент происшествия водитель находился в трезвом состоянии. Вместе с тем его водительская история вызывает вопросы — только за 2026 год он около 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. По факту случившегося в отношении мужчины дополнительно составлены два административных протокола.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что зимой в России может быть разработан и утвержден ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки. Целью этой инициативы является установление четких стандартов безопасности для производства и эксплуатации зимнего инвентаря, чтобы снизить риски подобных трагедий. Новый стандарт будет классифицировать снаряды и горки, устанавливая для них требования по прочности, устойчивости и другим параметрам.