Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 09:19

Катание на ватрушке в Оренбурге закончилось госпитализацией пенсионерки

Оренбуржец сбил пенсионерку ватрушкой, на которой катал подругу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Оренбурге 67-летняя женщина получила травмы после того, как ее сбил тюбинг, привязанный к автомобилю, сообщили в региональном УМВД. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Установлено, что 25-летний водитель автомобиля «Киа Рио» решил развлечь 28-летнюю пассажирку необычным способом — привязал к машине тюбинг и начал кататься. Трагический инцидент произошел на улице Степной, когда тюбинг наехал на проходившую мимо пенсионерку, — говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что в момент происшествия водитель находился в трезвом состоянии. Вместе с тем его водительская история вызывает вопросы — только за 2026 год он около 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. По факту случившегося в отношении мужчины дополнительно составлены два административных протокола.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что зимой в России может быть разработан и утвержден ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки. Целью этой инициативы является установление четких стандартов безопасности для производства и эксплуатации зимнего инвентаря, чтобы снизить риски подобных трагедий. Новый стандарт будет классифицировать снаряды и горки, устанавливая для них требования по прочности, устойчивости и другим параметрам.

тюбинг
ДТП
пенсионеры
пострадавшие
Оренбургская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Супруги через 20 лет брака узнали, что они брат и сестра
Прохожий набросился с кулаками на водителя скорой помощи
Трамп выразил уверенность в уступчивости Европы по вопросу Гренландии
Вдова убитого алтайского чиновника потребовала 10 млн с администрации
Готовивший теракты россиянин открыл огонь по силовикам и был ликвидирован
Власти Дании выступили с серьезной угрозой в адрес России
Вратарь «Сан-Хосе» прокомментировал драку с Бобровским в матче НХЛ
Стало известно, кто стоял за хищениями из Промсвязьбанка
SHOT: «секретный» пруд Долиной влетел ей в копеечку
Тестирование на вирус папилломы человека стало доступно по полису ОМС
Рогов раскрыл, как командиры ВСУ «приговорили» к смерти своих штурмовиков
Трамп нашел способ заставить Макрона присоединиться к Совету мира
Норвегия собралась конфисковать имущество граждан в случае войны
Бесхозного быка сняли на видео во время прогулки под Серпуховом
Последние секунды до вылета автобуса в кювет в Ленобласти попали на видео
Катание на ватрушке в Оренбурге закончилось госпитализацией пенсионерки
Страшная инфекция привела к закрытию кафе в Екатеринбурге
Пол внезапно раскололся под ногами посетителей торгового центра
Названы самые популярные мошеннические схемы 2025 года
Трамп двумя словами описал беседу с генсеком НАТО по Гренландии
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.