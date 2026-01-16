Капустный салат «Бабочка» с колбасой: не надоедает — готовьте хоть каждый день. Просто, сытно и без лишних хлопот

Капустный салат «Бабочка» выручает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное из самых обычных продуктов. Хрустящая капуста, сладкая кукуруза, сочная морковь и ароматная колбаса отлично сочетаются между собой, а яйца делают салат более нежным и сытным. Готовится за считаные минуты и подходит и для ужина, и для перекуса.

Ингредиенты: кукуруза консервированная — 1 банка, морковь свежая — 1–2 шт. (около 150 г), варено-копченая колбаса — 200–300 г, яйца вареные — 4 шт., капуста белокочанная — 300 г, майонез или сметана — по вкусу, соль — по вкусу.

Приготовление: капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и хорошо обомните руками, чтобы она стала мягче и сочнее. Морковь натрите на крупной терке. Яйца и колбасу нарежьте аккуратными кубиками. В большой миске соедините капусту, морковь, кукурузу, яйца и колбасу. Заправьте майонезом или сметаной, при необходимости добавьте соль и хорошо перемешайте. Салат получается свежим, хрустящим и очень аппетитным — простой рецепт, который всегда работает.

