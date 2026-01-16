Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 10:45

Капустный салат «Бабочка» с колбасой: не надоедает — готовьте хоть каждый день. Просто, сытно и без лишних хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Капустный салат «Бабочка» выручает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное из самых обычных продуктов. Хрустящая капуста, сладкая кукуруза, сочная морковь и ароматная колбаса отлично сочетаются между собой, а яйца делают салат более нежным и сытным. Готовится за считаные минуты и подходит и для ужина, и для перекуса.

Ингредиенты: кукуруза консервированная — 1 банка, морковь свежая — 1–2 шт. (около 150 г), варено-копченая колбаса — 200–300 г, яйца вареные — 4 шт., капуста белокочанная — 300 г, майонез или сметана — по вкусу, соль — по вкусу.

Приготовление: капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и хорошо обомните руками, чтобы она стала мягче и сочнее. Морковь натрите на крупной терке. Яйца и колбасу нарежьте аккуратными кубиками. В большой миске соедините капусту, морковь, кукурузу, яйца и колбасу. Заправьте майонезом или сметаной, при необходимости добавьте соль и хорошо перемешайте. Салат получается свежим, хрустящим и очень аппетитным — простой рецепт, который всегда работает.

Ранее мы делились рецептом салата с сыром-косичкой за 5 минут. Копченый хит, который сразит всех наповал.

Проверено редакцией
Читайте также
Закуски‑молнии: как за 10 минут соорудить хит праздничного стола без лишних хлопот
Общество
Закуски‑молнии: как за 10 минут соорудить хит праздничного стола без лишних хлопот
Бабушкин секрет: медовая «скатерть» с орехами. Один корж сворачиваю в рулет — и сказка на столе
Общество
Бабушкин секрет: медовая «скатерть» с орехами. Один корж сворачиваю в рулет — и сказка на столе
Готовим «Улитку»: ветчина и сыр в рисовой бумаге — хрустящая, тягучая и очень быстрая вкуснятина на завтрак
Общество
Готовим «Улитку»: ветчина и сыр в рисовой бумаге — хрустящая, тягучая и очень быстрая вкуснятина на завтрак
Хрустящий цезарь с креветками покорит всех — простой рецепт
Семья и жизнь
Хрустящий цезарь с креветками покорит всех — простой рецепт
Беспроигрышный салат с крабовыми палочками: 4 ингредиента, а все падают от восторга — салат «Пикантный»
Общество
Беспроигрышный салат с крабовыми палочками: 4 ингредиента, а все падают от восторга — салат «Пикантный»
салаты
капуста
колбаса
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп проведет очередную встречу по Украине в Давосе
Автоэксперт назвал нестандартный способ сэкономить топливо на трассе
Самая холодная ночь в Москве: прогноз погоды на Крещение, когда будет -30?
В Эстонии высказались насчет отправки военных на учения в Гренландию
Подозреваемые в разбойном нападении в Байконуре задержаны
Экс-посол США в России пристыдил Трампа из-за чужой Нобелевской премии
Принца Гарри обвинили в запугивании свидетелей перед судом
Раскрыта причина осторожной позиции Евросоюза по Гренландии
Стало известно о солидных долгах звезды «Кухни» и «Последнего богатыря»
СК не оставил без внимания резонансные слова Манькиевой о зверствах в семье
Раскрыта удивительная деталь о создании «сердца» легендарных танков
Федеральные трассы в России получат полное покрытие 4G к 2031 году
Аналитик объяснил, как морозы помогут ВС России в наступлении
МИД Индии обратился к гражданам на фоне обострения ситуации в Газе
Петербуржцев призвали отказаться от личных авто на время снегопадов
В Госдуме ответили, почему Украине нельзя позволить вступить в Евросоюз
Минпромторг натаскивает госкорпорации на «темное производство»
Владельцы скандальных участков в Барвихе выкупят их повторно
«Были бы проблемы»: Орбан высказался о поставках российского газа в Венгрию
Суд начал рассмотрение иска ЦБ на 18,2 трлн рублей
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.