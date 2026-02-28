Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 18:35

Тушеная капуста с черносливом и специями для Великого поста — на второй день раскрывается так, что пальчики оближешь

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру капусту, чернослив и ароматные специи — и готовлю постное блюдо, которое на второй день раскрывается так, что пальчики оближешь. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Великого поста или уютного семейного ужина. Его необычность в том, что сладковатый чернослив и пряные нотки тмина и кориандра превращают обычную тушеную капусту в настоящий кулинарный шедевр, который с каждым часом становится только вкуснее. Получается обалденная вкуснятина: мягкая, пропитанная ароматным соусом капуста с сочными кусочками чернослива, легкой кислинкой томата и теплыми пряными нотками. Она хороша и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к картофелю или крупам. А на второй день вкус становится еще насыщеннее и глубже — проверено.

Для приготовления вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 100 г чернослива без косточек, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. тмина, 1/2 ч. л. кориандра, лавровый лист, соль, перец, растительное масло, немного воды. Капусту нашинкуйте, лук и морковь нарежьте. В глубокой сковороде обжарьте лук с морковью, добавьте капусту, тушите 10 минут. Чернослив замочите в горячей воде на 10 минут, затем нарежьте полосками. Добавьте к капусте чернослив, томатную пасту, специи, соль, перец и немного воды. Тушите под крышкой на медленном огне 30–40 минут. Подавайте горячей или на следующий день разогретой — будет еще вкуснее.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат из капусты и моркови — максимально простой, но его просят еще и еще: все дело в заправке
Общество
Салат из капусты и моркови — максимально простой, но его просят еще и еще: все дело в заправке
Котлеты, которые не отличить от мясных: рецепт из советского прошлого
Семья и жизнь
Котлеты, которые не отличить от мясных: рецепт из советского прошлого
Постное тесто за копейки: универсальное — для пирогов и пирожков без яиц и молока
Общество
Постное тесто за копейки: универсальное — для пирогов и пирожков без яиц и молока
Энергия, белок и удовольствие: какие орехи есть в пост и с чем их сочетать
Семья и жизнь
Энергия, белок и удовольствие: какие орехи есть в пост и с чем их сочетать
Разнообразила постное меню. Рагу из тыквы и нута для Великого поста — готовлю сразу на несколько дней, оно только набирает вкус
Общество
Разнообразила постное меню. Рагу из тыквы и нута для Великого поста — готовлю сразу на несколько дней, оно только набирает вкус
капуста
рецепты
Великий пост
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы сняли прилеты иранских гиперзвуковых ракет по базам США
Двое человек пострадали в результате пожара на АЗС
На Украине «переименовали» районы в городах России: что известно, реакция
«Мисс Россия — 2022» пережила в ОАЭ ракетную атаку Ирана
«Снег, вязкий грунт, туман»: Кадыров об условиях боя на СВО
Полыхает весь Ближний Восток: кадры охватившего регион хаоса
Советник аятоллы Хаменеи мог погибнуть при атаке на Иран
Иран предупредил о новых ракетных ударах
Жив или нет аятолла Хаменеи на самом деле? Удары по Ирану 28 февраля
«Войны»: во Франции сделали страшный прогноз после ударов по Ирану
Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Иране
Арабским монархиям предрекли судьбу Сирии в случае войны Ирана с США
Стало известно о новых жертвах при обстреле Ирана
Зеленский отказался называть Трампа своим союзником
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло в разы
Стало известно число жертв ударов Ирана по базам США
«Готовы на все»: раскрыто, откажется ли Иран от обогащения урана
Трамп и Нетаньяху срочно созвонились на фоне ударов по Ирану
Израиль объявил результаты атаки на стратегическую оборону Ирана
Экс-замглавы краевого суда обнищал на 13 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.