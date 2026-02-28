Тушеная капуста с черносливом и специями для Великого поста — на второй день раскрывается так, что пальчики оближешь

Беру капусту, чернослив и ароматные специи — и готовлю постное блюдо, которое на второй день раскрывается так, что пальчики оближешь. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Великого поста или уютного семейного ужина. Его необычность в том, что сладковатый чернослив и пряные нотки тмина и кориандра превращают обычную тушеную капусту в настоящий кулинарный шедевр, который с каждым часом становится только вкуснее. Получается обалденная вкуснятина: мягкая, пропитанная ароматным соусом капуста с сочными кусочками чернослива, легкой кислинкой томата и теплыми пряными нотками. Она хороша и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к картофелю или крупам. А на второй день вкус становится еще насыщеннее и глубже — проверено.

Для приготовления вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 100 г чернослива без косточек, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. тмина, 1/2 ч. л. кориандра, лавровый лист, соль, перец, растительное масло, немного воды. Капусту нашинкуйте, лук и морковь нарежьте. В глубокой сковороде обжарьте лук с морковью, добавьте капусту, тушите 10 минут. Чернослив замочите в горячей воде на 10 минут, затем нарежьте полосками. Добавьте к капусте чернослив, томатную пасту, специи, соль, перец и немного воды. Тушите под крышкой на медленном огне 30–40 минут. Подавайте горячей или на следующий день разогретой — будет еще вкуснее.

