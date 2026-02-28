Зимняя Олимпиада — 2026
Салат из капусты и моркови — максимально простой, но его просят еще и еще: все дело в заправке

Салат из капусты и моркови покоряет своей легкостью и ярким, сбалансированным вкусом. Он максимально простой, но его просят еще и еще! Все дело в заправке, которая придает особый вкус.

Этот салат идеально подходит как легкий гарнир к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо для тех, кто следит за фигурой.

Для приготовления понадобится: 400 г белокочанной капусты, 2 средние моркови. Для заправки: 150 г греческого йогурта, 1 ч. л. дижонской или обычной горчицы, сок половины лимона, 1 ч. л. сахара, соль и черный перец по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, переложите в большую миску и слегка помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Морковь очистите и натрите на крупной терке, добавьте к капусте. В отдельной миске приготовьте заправку: смешайте греческий йогурт, горчицу, лимонный сок, сахар, соль и перец до однородности. Заправьте салат, тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл все овощи. Дайте салату настояться 10-15 минут в холодильнике.

Ранее стало известно, как приготовить салат со свеклой — быстрая замена селедки под шубой.

