Готова душу продать за этот салат с крабовыми палочками: супербыстрый, без варки и без сыра

Готова душу продать за этот салат с крабовыми палочками. Он супербыстрый, готовится без варки ингредиентов и без сыра. Идеально подходит для семейных ужинов и праздничных застолий.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 1 банка консервированной красной фасоли, 1 банка консервированной кукурузы, 2 крупных помидора, 2 зубчика чеснока, майонез, соль по вкусу, горсть ржаных сухариков (по желанию).

Как приготовить

Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками. Помидоры также нарежьте кубиками, удалив излишки жидкости и семена, если они слишком водянистые. С фасоли и кукурузы слейте жидкость. В отдельной миске приготовьте заправку: смешайте майонез с выдавленным через пресс чесноком и щепоткой соли. В большой салатник выложите крабовые палочки, фасоль, кукурузу и помидоры. Заправьте чесночным майонезом и перемешайте. Перед подачей посыпьте салат ржаными сухариками для хруста (если используете).

