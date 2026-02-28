Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 17:01

Готова душу продать за этот салат с крабовыми палочками: супербыстрый, без варки и без сыра

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Готова душу продать за этот салат с крабовыми палочками. Он супербыстрый, готовится без варки ингредиентов и без сыра. Идеально подходит для семейных ужинов и праздничных застолий.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 1 банка консервированной красной фасоли, 1 банка консервированной кукурузы, 2 крупных помидора, 2 зубчика чеснока, майонез, соль по вкусу, горсть ржаных сухариков (по желанию).

Как приготовить

Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками. Помидоры также нарежьте кубиками, удалив излишки жидкости и семена, если они слишком водянистые. С фасоли и кукурузы слейте жидкость. В отдельной миске приготовьте заправку: смешайте майонез с выдавленным через пресс чесноком и щепоткой соли. В большой салатник выложите крабовые палочки, фасоль, кукурузу и помидоры. Заправьте чесночным майонезом и перемешайте. Перед подачей посыпьте салат ржаными сухариками для хруста (если используете).

Ранее стало известно, как приготовить постный оливье — ем круглый год вне зависимости от повода: все, кто пробовал, уплетают за обе щеки.

Проверено редакцией
Читайте также
Cажаем и радуемся годами: многолетник без хвори, не вымерзает и цветёт как часы
Общество
Cажаем и радуемся годами: многолетник без хвори, не вымерзает и цветёт как часы
Добавьте это в творог вместо муки: сырники получатся нежными и не будут резиновыми
Общество
Добавьте это в творог вместо муки: сырники получатся нежными и не будут резиновыми
Кидаю семена в тающий февральский снег — через три месяца клумбы полыхают акварельными красками. Многолетник-чудо
Общество
Кидаю семена в тающий февральский снег — через три месяца клумбы полыхают акварельными красками. Многолетник-чудо
Салат из капусты и моркови — максимально простой, но его просят еще и еще: все дело в заправке
Общество
Салат из капусты и моркови — максимально простой, но его просят еще и еще: все дело в заправке
Порционный салат «Леди» для женских посиделок: готовим на 8 Марта — нежный, воздушный и по-настоящему праздничный
Общество
Порционный салат «Леди» для женских посиделок: готовим на 8 Марта — нежный, воздушный и по-настоящему праздничный
салаты
рецепты
крабовые палочки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы рухнул арочный вход в сквер рядом с метро «Фрунзенская»
У пятизвездочного отеля в Дубаи вспыхнул пожар
Иранские ракеты ударили по американским базам
Сын президента Ирана вышел на связь и раскрыл судьбу своего отца
В ЭКЦ МВД рассказали, зачем оппоненты распространяют фейки о России
В Госдуме определили роль иранской оппозиции в военной операции США
Иранскую ракету сбили рядом с самым большим колесом обозрения в мире
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта
Безопасно ли туристам из России в ОАЭ? Что делать, отмены рейсов
«Ракета пролетала»: дом блогера Buster оказался в эпицентре взрывов в Дубае
«Из-за войнушки»: российских туристов заперли в Маскате
МИД РФ обвинил США в попытках подорвать основы глобального миропорядка
Российские туристы оказались в ловушке на Маврикии
Письмо Татьяны Онегину из частной коллекции оказалось утерянным подлинником
Два грузовых судна столкнулись в Финском заливе
Иранские ракеты попали в корабль ВМС США
Россияне не могут вернуться домой из-за закрытия аэропортов в ОАЭ
Стало известно, сколько может продлиться военная операция США против Ирана
Емельяненко и Фатеев возглавили Союз ММА России
Россия и Китай запросили экстренный созыв Совбеза ООН по ситуации в Иране
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.