Разнообразила постное меню. Рагу из тыквы и нута для Великого поста — готовлю сразу на несколько дней, оно только набирает вкус

Беру тыкву, нут и ароматные специи — и готовлю сытное постное рагу прямо в казане. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Великого поста или уютного семейного ужина. Его необычность в том, что сладковатая тыква и нежный нут в компании с восточными пряностями создают настоящий кулинарный шедевр, который с каждым днём становится только вкуснее. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тающие во рту кусочки тыквы, нежные орешки нута и густой ароматный соус с нотками кумина, кориандра и острой паприки. Рагу настолько сытное и насыщенное, что не нуждается в гарнире, а на второй день вкус раскрывается ещё ярче. Его можно готовить сразу на несколько дней — оно только выигрывает от времени.

Для приготовления вам понадобится: 500 г тыквы, 200 г сухого нута (или 1 банка консервированного), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2 помидора (или 200 г томатов в собственном соку), 1 ч. ложка кумина, 1 ч. ложка кориандра, ½ ч. ложки острой паприки, соль, перец, растительное масло, зелень (кинза или петрушка). Нут замочите на ночь, отварите до готовности. Тыкву нарежьте кубиками, лук — полукольцами. Обжарьте лук с чесноком, добавьте специи, тыкву и тушите 10 минут. Добавьте нарезанные помидоры и нут, влейте немного воды, посолите и тушите под крышкой 20–25 минут до мягкости тыквы. Подавайте, посыпав свежей зеленью.

