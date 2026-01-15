Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 13:26

Салат с сыром косичкой за 5 минут: копчёный хит, который сразит всех наповал

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное. Копчёный сыр-косичка даёт яркий аромат, колбаса добавляет сытности, а свежая морковь — сочность и хруст. Минимум времени, никаких сложных шагов — и на столе уже готовый хит.

Ингредиенты: морковь (сырая) — 1 шт., копчёный сыр (косичка) — 100 г, копчёная колбаса — 100 г, консервированная кукуруза — 1 банка, чеснок — 3 зубчика, майонез — 2 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Приготовление: морковь и копчёный сыр натрите на крупной тёрке. Колбасу нарежьте тонкой соломкой. Добавьте кукурузу, пропущенный через пресс чеснок и майонез. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью. Он получается насыщенным, ароматным и настолько вкусным, что исчезает со стола за считанные минуты.

Ранее мы готовили рулет из лаваша «Мимоза» — простая и вкусная закуска. Готовим, когда салаты надоели.

Проверено редакцией
Читайте также
В этот салат идут макароны: такая вкуснота — не описать словами. «Итальяно» с ветчиной, сыром и овощами
Общество
В этот салат идут макароны: такая вкуснота — не описать словами. «Итальяно» с ветчиной, сыром и овощами
Кто бы подумал, что из банки консервы получится шедевр: салат с грибами и сардинами — оригинальный вкус со свежей ноткой
Общество
Кто бы подумал, что из банки консервы получится шедевр: салат с грибами и сардинами — оригинальный вкус со свежей ноткой
Салат на каждый день из 3 ингредиентов: элементарный рецепт, который скрасит любой ужин
Общество
Салат на каждый день из 3 ингредиентов: элементарный рецепт, который скрасит любой ужин
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Семья и жизнь
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь
Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
салаты
морковь
простой рецепт
сыры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главврач роддома в Новокузнецке не признал вину по делу о смерти младенцев
Врачи спасли зрение женщине, глаз которой проткнули карандашом
Роженицы пожаловались на гибель младенцев в еще одном роддоме
В Сыктывкаре начали проверку после мощного взрыва в учебном центре МВД
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
В СФ высмеяли готовность европейских войск противостоять США в Гренландии
Петербургского дроппера приговорили к четырем годам колонии
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.