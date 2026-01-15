Салат с сыром косичкой за 5 минут: копчёный хит, который сразит всех наповал

Салат с сыром косичкой за 5 минут: копчёный хит, который сразит всех наповал

Этот салат — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное. Копчёный сыр-косичка даёт яркий аромат, колбаса добавляет сытности, а свежая морковь — сочность и хруст. Минимум времени, никаких сложных шагов — и на столе уже готовый хит.

Ингредиенты: морковь (сырая) — 1 шт., копчёный сыр (косичка) — 100 г, копчёная колбаса — 100 г, консервированная кукуруза — 1 банка, чеснок — 3 зубчика, майонез — 2 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Приготовление: морковь и копчёный сыр натрите на крупной тёрке. Колбасу нарежьте тонкой соломкой. Добавьте кукурузу, пропущенный через пресс чеснок и майонез. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью. Он получается насыщенным, ароматным и настолько вкусным, что исчезает со стола за считанные минуты.

Ранее мы готовили рулет из лаваша «Мимоза» — простая и вкусная закуска. Готовим, когда салаты надоели.