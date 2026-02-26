Зимняя Олимпиада — 2026
Морковные лепешки — тренд, покоривший соцсети! Хрустящие сырные края, нежная основа и любимая начинка. Идеальный завтрак

Фото: D-NEWS.ru
Вы наверняка видели их в ленте: яркие, оранжевые, с аппетитной сырной корочкой и сочной начинкой внутри. Секрет их популярности прост: минимум ингредиентов, максимум вкуса и простора для творчества. Тертая морковь, расплавленный сыр и яйцо создают эластичную, нежную основу, которая в духовке превращается в идеальный «конверт» для ваших любимых добавок.

Одну крупную морковь очищаю и натираю на крупной терке. 100 г твердого сыра (любого, который хорошо плавится) натираю туда же. Добавляю 1 яйцо, соль и любимые специи (отлично подойдут паприка, черный перец, сушеный чеснок). Все тщательно перемешиваю вилкой до получения однородной, вязкой массы. Противень застилаю пергаментом и слегка смазываю маслом. Выкладываю морковную массу ложкой, формируя небольшие круглые лепешки, и слегка прижимаю их, чтобы они стали тоньше и ровнее. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут, пока края не подрумянятся и не станут хрустящими. Готовые лепешки полностью остужаю на решетке — теплыми они очень хрупкие, а холодные становятся эластичными и податливыми. Каждую лепешку смазываю творожным сыром, выкладываю листья салата или руколу, ломтики ветчины из индейки или запеченной курицы, тонкие кружочки огурца или помидора. Сворачиваю конвертиком или складываю пополам и подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
