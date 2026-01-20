Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 09:17

Страшная инфекция привела к закрытию кафе в Екатеринбурге

Роспотребнадзор приостановил работу кафе в Екатеринбурге после отравлений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роспотребнадзор временно приостановил деятельность кафетерия и кафе-мороженого в екатеринбургском аквапарке после выявления пяти случаев острой кишечной инфекции у детей, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Проверка, проведенная после обращения, выявила нарушения санитарного законодательства в точках общепита на территории комплекса.

Работа кафетерия и кафе-мороженого на территории аквапарка приостановлена по результатам проверки управления Роспотребнадзора. В связи с регистрацией пяти случаев острой кишечной инфекции среди детей, посещавших аквапарк в Екатеринбурге, Южный екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора провел эпидрасследование, — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье было зафиксировано массовое отравление после употребления в пищу приготовленной конины. Согласно предварительной информации, причиной стал ботулизм. Продукт был куплен в Костромской области и приготовлен 4 января. После совместного приема пищи в больницы доставили восемь пострадавших, среди которых четверо несовершеннолетних.

Кроме того, в Кунгуре состоится суд над местным бизнесменом, обвиняемым в отравлении 87 человек. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчине инкриминируют нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание. По данным следствия, он является владельцем кафе, где шаурму готовили и продавали с грубыми нарушениями санитарных норм.

