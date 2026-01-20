Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 09:06

«Это не волнует»: Трамп опроверг интерес к Нобелевской премии мира

Трамп заявил, что его не волнует Нобелевская премия мира

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что его не волнует Нобелевская премия мира. Он отметил, что спасение жизней — наиболее приоритетная для него задача. По словам главы Белого дома, венесуэльский политик Мария Корина Мачадо посчитала, что он заслуживает премии, и поэтому отдала ее ему, передает РИА Новости.

Меня это не волнует. Что меня волнует, так это спасение жизней, — сказал Трамп.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что власти скандинавской страны не могут повлиять на решение Нобелевского комитета о присуждении премии. Он напомнил, что комитет независим.

До этого Трамп сообщил, что не обязан думать исключительно о мире, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира. Он уточнил, что теперь может сосредоточиться на интересах Соединенных Штатов. Письмо главы государства к Дании опубликовал журналист Ник Шифрин в соцсети Х.

6 января президент США принял Нобелевскую премию мира от Мачадо. Она настаивала на том, чтобы вручить ее американскому лидеру, поскольку он достоин этой награды за операцию в Венесуэле.

