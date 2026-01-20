Помощница учителя попалась полиции во время секса со школьником в машине

Помощница учителя попалась полиции во время секса со школьником в машине В США помощницу учителя поймали во время секса с несовершеннолетним в машине

Сотрудница начальной школы города Тайлер в американском штате Техас Анахи Ареллано занялась сексом с 16-летним учеником в автомобиле, сообщает KLTV. Их заметил сотрудник полиции, патрулировавший парк Fun Forest после закрытия. Ареллано и несовершеннолетний были полностью обнажены, при этом работница школы не стала отрицать факт интимной близости с подростком.

Анахи Ареллано, которая указана на веб-сайте Tyler ISD в качестве помощника преподавателя в начальной школе Bell, была задержана в тюрьме округа Смит по обвинению в сексуальном насилии, — говорится в публикации.

Сотрудницу школы уже арестовали. Ее доставили в тюрьму округа Смит. Женщину обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетним.

