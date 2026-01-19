Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 18:34

Известного комика обвинили в создании ОПГ

Комика Останина обвинили в создании ОПГ для распространения контента

Стендап-комик Артемий Останин, проходящий по делу о разжигании ненависти к участникам СВО, на заседании Мещанского суда Стендап-комик Артемий Останин, проходящий по делу о разжигании ненависти к участникам СВО, на заседании Мещанского суда Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Прокуратура обвинила комика Артемия Останина в создании ОПГ для распространения противоправного контента в интернете, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Соучастники, выполнявшие функции по разработке текстов, редактированию, видеосъемке, не установлены.

Преследуя цель побудить общественность к широкому обсуждению его деятельности, Останин сформировал преступный умысел на совершение публичных действий, отражающих явное неуважение к обществу путем оскорбления религиозных чувств верующих, для чего создал организованную преступную группу, — сказала прокурор.

Комику ранее предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Первое обвинение касается публичных действий, которые, по мнению следствия, демонстрируют явное неуважение к обществу и оскорбляют чувства верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Второе обвинение связано с разжиганием ненависти и унижением человеческого достоинства (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

До этого сообщалось, что Мещанский суд Москвы продлил арест Останину по делу о разжигании ненависти. Защита артиста безрезультатно обжаловала решение.

