Суд продлил арест пошутившему об инвалиде комику Останину

Мещанский суд Москвы продлил арест стендап-комику Артемию Останину по делу о разжигании ненависти, сообщает РИА Новости. Защита артиста обжаловала решение о продлении ареста, дата апелляционного заседания пока не назначена.

В марте 2025 года Останина задержали в Белоруссии и отправили в СИЗО за шутку о мужчине без ног. Комик должен был находиться под арестом до 15 мая. Его адвокат Вероника Полякова утверждала, что при задержании силовики якобы сломали юмористу позвоночник и ребра, а затем врачи диагностировали ему пневмоторакс.

Несмотря на состояние здоровья, в домашнем аресте суд мужчине отказал. Вину Останин не признает. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. В июне Останина внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее уехавшего из России комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) призвали лишить российского гражданства из-за финансирования ВСУ. Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов заявил, что артист ради заработка сознательно исказил данные о своем происхождении, заявив об украинских корнях.