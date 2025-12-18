Судебное заседание над Натальей Котлар, принимавшей роды у блогера в бассейне в Москве

Принимавшая роды у блогера в надувном бассейне повитуха отправилась в СИЗО Суд арестовал акушерку Котлар по делу о домашних родах тиктокерши Аиши Chigga

Савеловский районный суд Москвы арестовал акушерку Наталью Котлар, которая принимала роды на дому у известной российской блогерши Аиши Chigga (настоящая фамилия — Белова), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города. Женщину заключили под стражу на двухмесячный срок. По версии следствия, подозреваемая не имела медицинского образования, но при этом оказывала акушерскую помощь.

Она обвиняется в незаконном осуществлении медицинской деятельности без лицензии и в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что новорожденный младенец тиктокерши скончался после домашних родов. По неподтвержденным данным, ребенок якобы первые 30 минут находился в воде. Прибывшие медики попытались его реанимировать, однако спасти младенца не удалось. Сама роженица была госпитализирована.

До этого стало известно, что порядка 48 слушательниц подкаста о домашних родах столкнулись с серьезными осложнениями. Некоторые из них скончались или потеряли детей. Журналисты выяснили, что все пострадавшие женщины так или иначе были связаны с подкастом «Общество свободных родов» (FBS) и его последователями.