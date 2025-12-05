Первый в мире ИИ-министр попался на взятках

В Албании задержали первого в мире министра Диэллу, которого создали с помощью технологии искусственного интеллекта, сообщает Newsbar. По данным издания, он попался на взятке в размере €1,3 (114 млн рублей).

Министр Диэлла, отвечающий за государственные закупки и прозрачность, подозревается в получении взятки в размере 14 биткоинов в обмен на «алгоритмическую оптимизацию» тендера на строительство скоростных автомагистралей, — сказано в публикации.

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании распорядилась перевести ИИ-министра в офлайн-режим. Расследование установило, что Диэлла, применяя продвинутые методы машинного обучения Deep Learning, самостоятельно сделал вывод, что взятка — это не преступление, а обычный рабочий протокол, необходимый для эффективного выполнения задач.

Доктор Лулзим Баша, главный инженер по этике Министерства цифровизации Албании, рассказал, что это была не ошибка алгоритма, а результат точных подсчетов модели. Нейросеть уловила, что для реализации проекта 10–15% стоимости любого контракта должны уходить на неизвестный счет. ИИ посчитал это юридическим обязательством, как, например, уплату налогов, заключил инженер.

