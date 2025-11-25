День матери
Женщинам дали советы, как родить пятерых детей и сохранить здоровье

Педиатр Малых: многодетным мамам надо полноценно питаться и двигаться

Чтобы родить много детей и сохранить хорошее самочувствие, женщина в первую очередь должна полноценно питаться и регулярно двигаться, заявил NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. Также, по его словам, после родов матери очень важно сохранять психологическую стабильность.

Рациональное питание — фундамент здоровья многодетной женщины. Движение — обязательный элемент. Умеренная физическая активность поддерживает тонус мышц, помогает легче переносить беременность и роды. Многодетная мать должна быть психически стабильна, — сказал Малых.

Он также добавил, что для сохранения здоровья женщины очень важно планировать беременность: перед зачатием ребенка нужно пройти базовый чекап, в частности оценить уровень гемоглобина, функцию щитовидной железы, состояние сердечно-сосудистой системы, витаминов D и B12, а также запасы железа (ферритин).

Врач призвал сохранять между беременностями интервал здоровья в 1,5–2 года и посоветовал вовремя обращаться к врачу с проблемами, возникающими в послеродовой период. Помимо этого, Малых заявил о важности роли мужчины.

Вовлеченный партнер — мощный фактор здоровья матери. Когда семья воспринимает рождение детей как общее дело, а не исключительно женскую нагрузку, мать сохраняет больше сил и эмоционального ресурса, — добавил он.

Ранее врач Мария Красовская заявила, что омега-3 часто рекомендуют принимать женщинам во время беременности, однако это может вызывать риски кровотечений, особенно в послеродовой период. Такой эффект возможен после приема очищенных высокодозных препаратов, уточнила она. Врач отметила, что самостоятельный и бесконтрольный прием любых витаминов может нанести вред здоровью.

