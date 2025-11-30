День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 07:49

Многодетные матери в России могут начать получать зарплату от государства

Депутаты от КПРФ предложили платить зарплату матерям с пятью и более детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Неработающие женщины с пятью и более детьми должны получать от государства материнскую заработную плату, предложили депутаты Госдумы от КПРФ вместе с сенатором Айратом Гибатдиновым. Согласно инициативе, такая ежемесячная выплата должна быть не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает РИА Новости.

Неработающие женщины, воспитывающие пять и более детей и не лишенные родительских прав, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеют право на получение материнской заработной платы, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, — сказано в тексте законопроекта.

Парламентарии предлагают платить такую зарплату до тех пор, пока старший из трех последних детей не достигнет возраста совершеннолетия. Ее размер и порядок получения должно будет разработать правительство. Депутат Алексей Куринный пояснил, что такая выплата будет являться «пособием маме за воспитание». Он подчеркнул, что женщины с пятью детьми часто не имеют возможности устроиться на работу.

Реализация инициативы потребует дополнительных федеральных средств. Но мы считаем эти расходы стратегическими. Это инвестиция в демографическую безопасность и в будущее России, — отметил Куринный.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагал ввести такую зарплату для всех неработающих матерей, занимающихся воспитанием детей. По его словам, она должна быть в размере не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка.

