30 ноября 2025 в 02:43

В России предложили ввести родительскую зарплату

Миронов предложил выплачивать родительскую зарплату за материнство

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Неработающие матери, занимающиеся воспитанием детей, должны иметь право на «родительскую зарплату», заявил ТАСС лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, она должна быть в размере не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка.

Это будет справедливо и нужно. Нашим дорогим женщинам нужна обязательная государственная поддержка, мы на этом будем настаивать, — отметил депутат.

Средства предлагается выплачивать на каждого ребенка до его совершеннолетия. Материнский труд имеет огромное влияние не только на каждую конкретно взятую семью, но и на страну в целом, и государство должно вознаграждать его, подчеркнул политик.

Ранее в Госдуме предложили давать работающим отцам больше выходных. Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов выдвинул инициативу о праве таких родителей на пять дополнительных оплачиваемых выходных дней в год.

До этого председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что программу материнского капитала нужно сделать бессрочной, но сейчас она действует до 2030 года. Однако, как считает парламентарий, судьба семьи не должна зависеть от сроков указа. Депутат также добавила, что региональный маткапитал есть не во всех российских субъектах.

