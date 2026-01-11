Бойцы «Севера» за семь дней уничтожили более 110 объектов ВСУ Артиллеристы «Севера» за неделю ликвидировали более 110 объектов ВСУ

Более 110 объектов ВСУ уничтожили артиллеристы группировки «Север» за прошедшую неделю, сообщили в группировке. По словам источника, которые приводит РИА Новости, пункты управления БПЛА, наблюдательные посты, полевые склады боеприпасов и ГСМ в Сумской и Харьковской областях ликвидируются бойцами каждый день.

Более 110 объектов ВСУ уничтожили артиллеристы группировки «Север» за прошедшую неделю, — отметил источник.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что суточные потери ВСУ на всех участках спецоперации составили около 1090 военнослужащих. По данным ведомства, в зоне ответственности группировок войск «Центр», «Север» и «Днепр» показатели достигли 410, более 130 и до 35 военнослужащих соответственно. Южная и Восточная группировки ликвидировали свыше 190 и более 135 украинских военных.

До этого стало известно, что подразделения группировки «Запад» оперативно выявляют и ликвидируют попытки ВСУ создать резервы для контратак на Купянском направлении. Согласно сведениям Минобороны РФ, операторы БПЛА сократили время между обнаружением цели и ее поражением до нескольких секунд, повысив эффективность ударов.