Более 110 объектов ВСУ уничтожили артиллеристы группировки «Север» за прошедшую неделю, сообщили в группировке. По словам источника, которые приводит РИА Новости, пункты управления БПЛА, наблюдательные посты, полевые склады боеприпасов и ГСМ в Сумской и Харьковской областях ликвидируются бойцами каждый день.
Более 110 объектов ВСУ уничтожили артиллеристы группировки «Север» за прошедшую неделю, — отметил источник.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что суточные потери ВСУ на всех участках спецоперации составили около 1090 военнослужащих. По данным ведомства, в зоне ответственности группировок войск «Центр», «Север» и «Днепр» показатели достигли 410, более 130 и до 35 военнослужащих соответственно. Южная и Восточная группировки ликвидировали свыше 190 и более 135 украинских военных.
До этого стало известно, что подразделения группировки «Запад» оперативно выявляют и ликвидируют попытки ВСУ создать резервы для контратак на Купянском направлении. Согласно сведениям Минобороны РФ, операторы БПЛА сократили время между обнаружением цели и ее поражением до нескольких секунд, повысив эффективность ударов.