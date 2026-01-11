Бойцы ВСУ стали приманкой, ответ за Кубань: новости СВО к утру 11 января

Четыре мирных жителя пострадали при массированной атаке ВСУ на Воронеж, ВС РФ за месяц сбили около 80 дронов «Баба-яга», российская армия усилила удары по украинской портовой инфраструктуре. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Стало известно об успехах ВС РФ при охоте на «Бабу-ягу»

За месяц боевой работы ВС РФ сбили около 80 тяжелых дронов ВСУ с названием «Баба-яга», сообщил старший расчета российских беспилотников с позывным Енот. По его словам, после смены участка фронта борьба с данными беспилотниками стала для его группы приоритетной задачей.

По данным бойца, борьба велась в основном в ночные часы. Отмечается, что операторы действовали как по указаниям пехоты, так и в режиме свободного поиска целей.

Раскрыты последствия российских ударов возмездия по портам Одессы

Российская армия усилила удары по украинской портовой инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ на черноморские города, что привело к снижению экспорта зерна с Украины почти на 25% в декабре, пишут СМИ. Основной удар пришелся на порты Одессы, включая порт Южный.

По словам аналитика Донатаса Янкаускаса, удары по портовой и логистической инфраструктуре снизили фактические возможности страны по погрузке и вызвали серьезные задержки в отгрузках.

Четыре мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Воронеж

В 21:25 мск 10 января Telegram-канал SHOT сообщил, что над Воронежем прогремело не менее 20 мощных взрывов, которые слышали жители разных районов города. По информации источника, российская ПВО сбивала украинские БПЛА. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале заявил, что при массированной атаке украинских беспилотников в Воронеже пострадали четыре человека. По его информации, у одного из них зафиксированы осколочные ранения, у другого — травма головы.

В двух домах произошли возгорания: они оперативно потушены. Также в различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники.

Артиллеристы РФ поразили сеть «опорников» ВСУ в лесу

Артиллеристы группировки войск «Восток» поразили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что она располагалась в лесополосе.

Кроме того, российские дроноводы сорвали ротацию украинских военных на одной из позиций в области. Движение автомобильной техники отслеживалось операторами с момента выхода на маршрут. Как только машины с пехотой оказались в зоне досягаемости, по ним нанесли удары расчеты FPV-дронов.

В зоне СВО ликвидировали блогера-бойца ВСУ

Боец ВСУ Сергей Матвеев, известный в соцсетях как Мольфар, был уничтожен в зоне СВО, сообщил в Telegram-канале военный эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, военного ликвидировали 5 января.

По словам эксперта, Матвеев служил оператором беспилотных летательных аппаратов. Также он снимал ролики для различных соцсетей.

ВСУ используют похищенных солдат как приманку

Штурмовики 225-го полка ВСУ используют похищенных украинских солдат в качестве приманки и для выявления огневых точек, сообщили в российских силовых структурах. По их данным, командование полка держит в страхе свой личный состав.

Собеседник агентства уточнил, что родственники украинских военных в связи с этим требуют проведения проверки в отношении командира полка Олега Ширяева.

