Врач предупредила о возможных осложнениях у беременных после приема Омега-3 Врач Красовская: Омега-3 увеличивает риски кровотечения у беременных

Омега-3 часто рекомендуют принимать женщинам во время беременности, однако это может вызывать риски кровотечений, особенно в послеродовой период, рассказала LIFE.ru врач Мария Красовская. Такой эффект возможен после приема очищенных высокодозных препаратов.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и предрасположенностью к ним тоже надо учитывать такие последствия, как аритмия, рост риска фибрилляции предсердий, особенно на дозах выше 1 г/сут, — предупредила Красовская.

Врач отметила, что самостоятельный и бесконтрольный прием любых витаминов может нанести вред здоровью. По ее словам, еще один популярный витаминный комплекс, Кальций + D3, может привести к гиперкальциемии.

Ранее аллерголог Юлия Шубина рассказала, что приема витаминов недостаточно для восстановления иммунитета. Укрепление здоровья требует более комплексного подхода.