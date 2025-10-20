Врач объяснила, почему иммунитет нельзя восстановить с помощью витаминов

Аллерголог Шубина: укрепление иммунитета требует комплексного подхода

Одного лишь приема витаминов недостаточно для восстановления иммунитета, заявила «Здоровью Mail» аллерголог Юлия Шубина. Она отметила, что укрепление здоровья требует комплексного подхода. Прежде всего нужно выявить и устранить причину ослабленного иммунитета.

Подорвать защитные функции организма может не только дефицит витаминов и микроэлементов, но и хронический стресс, а также вирусные инфекции, предупредила Шубина. Прием некоторых лекарственных препаратов и развитие хронических заболеваний, например, диабета, также чреваты ослаблением иммунитета.

Для его эффективного восстановления необходимо не просто устранить первопричину. Комплексный подход требует сбалансированного и качественного питания, физической активности, полноценного сна и отказа от вредных привычек. Немаловажно избегать перегрева и переохлаждения, а также вовремя лечить болезни, заключила врач.

