Врач объяснила, почему иммунитет нельзя восстановить с помощью витаминов

Одного лишь приема витаминов недостаточно для восстановления иммунитета, заявила «Здоровью Mail» аллерголог Юлия Шубина. Она отметила, что укрепление здоровья требует комплексного подхода. Прежде всего нужно выявить и устранить причину ослабленного иммунитета.
Подорвать защитные функции организма может не только дефицит витаминов и микроэлементов, но и хронический стресс, а также вирусные инфекции, предупредила Шубина. Прием некоторых лекарственных препаратов и развитие хронических заболеваний, например, диабета, также чреваты ослаблением иммунитета.
Для его эффективного восстановления необходимо не просто устранить первопричину. Комплексный подход требует сбалансированного и качественного питания, физической активности, полноценного сна и отказа от вредных привычек. Немаловажно избегать перегрева и переохлаждения, а также вовремя лечить болезни, заключила врач.
Ранее терапевт Регина Садикова заявила, что восстановить обоняние после перенесенных вирусных инфекций можно с помощью витамина А. По ее словам, он стимулирует регенерацию обонятельных рецепторов.