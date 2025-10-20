Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:53

Врач объяснила, почему иммунитет нельзя восстановить с помощью витаминов

Аллерголог Шубина: укрепление иммунитета требует комплексного подхода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одного лишь приема витаминов недостаточно для восстановления иммунитета, заявила «Здоровью Mail» аллерголог Юлия Шубина. Она отметила, что укрепление здоровья требует комплексного подхода. Прежде всего нужно выявить и устранить причину ослабленного иммунитета.

Подорвать защитные функции организма может не только дефицит витаминов и микроэлементов, но и хронический стресс, а также вирусные инфекции, предупредила Шубина. Прием некоторых лекарственных препаратов и развитие хронических заболеваний, например, диабета, также чреваты ослаблением иммунитета.

Для его эффективного восстановления необходимо не просто устранить первопричину. Комплексный подход требует сбалансированного и качественного питания, физической активности, полноценного сна и отказа от вредных привычек. Немаловажно избегать перегрева и переохлаждения, а также вовремя лечить болезни, заключила врач.

Ранее терапевт Регина Садикова заявила, что восстановить обоняние после перенесенных вирусных инфекций можно с помощью витамина А. По ее словам, он стимулирует регенерацию обонятельных рецепторов.

иммунитет
витамины
здоровье
врачи
