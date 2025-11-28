Врач назвал причины ослабления иммунитета зимой

Животный белок поможет укрепить иммунитет и избежать простуд, рассказал LIFE.ru кандидат медицинских наук врач-элементолог медицинской клиники Андрей Скальный. Он отметил, что в холодное время года люди начинают потреблять углеводы вместо белка.

Стиль питания меняется на большее употребление углеводов и жиров, что обеспечивает человека калориями, однако приводит к появлению дефицитов микронутриентов, к которым относятся витамины, минералы и аминокислоты, а также ПНЖК (омега-3), — рассказал Скальный.

По словам врача, такой стиль питания увеличивает вероятность дефицитных состояний. Он отметил, что это может повлиять на снижение иммунитета и общее самочувствие.

Ранее биолог Роман Опарин рассказал, что ароматерапия может помочь поднять настроение и укрепить иммунитет поздней осенью. По его словам, в это время года полезно применять эфирные масла с противовоспалительными и антисептическими свойствами.