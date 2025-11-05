Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 03:20

Назван неочевидный способ укрепить иммунитет и поднять настроение осенью

Биолог Опарин: ароматерапия поможет поднять настроение и укрепить иммунитет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ароматерапия может помочь поднять настроение и укрепить иммунитет поздней осенью, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, в это время года полезно применять эфирные масла с противовоспалительными и антисептическими свойствами.

Поздней осенью ароматерапия помогает не только поднять настроение, но и укрепить иммунитет, улучшить самочувствие и создать уютную атмосферу дома. В холодный сезон особенно полезно применять эфирные масла с противовоспалительными и антисептическими свойствами — эвкалипта, чайного дерева, лаванды, розмарина, мяты, имбиря, апельсина, лимона, сосны и других. Они очищают воздух, поддерживают организм в тонусе и помогают справляться со стрессом, — пояснил Опарин.

Он отметил, что для домашних процедур подойдут различные аксессуары, в том числе специальные лампы, диффузоры и свечи. По мнению биолога, эти устройства эффективно распространяют полезные ароматы по помещению.

Аромалампы — один из самых распространенных способов применения эфирных масел. В чашу с водой добавляют несколько капель масла, под ней зажигают свечу. Под действием тепла вода нагревается, и аромат постепенно распространяется по комнате. Аромадиффузоры распыляют смесь воды и эфирных масел с помощью ультразвука, образуя мелкий туман, который насыщает воздух полезными частицами. Аромасвечи придают дому особую атмосферу тепла и покоя, — подытожил Опарин.

Ранее эксперт групповых программ сети фитнес-клубов Марина Груздова заявила, что помимо регулярных физических нагрузок справиться с осенней хандрой помогут медитации. Она посоветовала использовать простые варианты, которые можно выполнять перед сном.

