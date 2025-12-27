Сразу семь автомобилей разбились в Дагестане из-за гололедицы Три человека пострадали при столкновении семи машин в Дагестане

Массовая авария с участием сразу семи автомобилей произошла в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону. В результате пострадали по меньшей мере три человека.

Сегодня, примерно в 8:00, на 745 км ФАД «Кавказ», в Хасавюртовском районе, произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате пострадали три человека, — говорится в сообщении.

Предполагается, что ДТП спровоцировали неблагоприятные дорожные условия. На месте аварии образовалась изморозь. Кроме того, водители не соблюдали безопасную дистанцию.

В ведомстве напомнили автомобилистам, что в утренние часы на проезжей части образуется гололедица. В таких условиях снижается сцепление колес с дорожным покрытием.

