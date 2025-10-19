Врач рассказала, как восстановить обоняние после простуды Терапевт Садикова: витамин А помогает вернуть обоняние после простуды

Восстановить обоняние после перенесенных вирусных инфекций можно с помощью витамина А, который стимулирует регенерацию обонятельных рецепторов, сообщила «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова. Она уточнила, что положительный эффект демонстрирует интраназальное введение витамина в дозировке 10 тыс. МЕ, а также употребление богатых им продуктов — говяжьей печени, моркови, зелени и тыквы.

Помочь восстановить обоняние, в частности, если его нарушение связано с повреждением обонятельной луковицы, потенциально может витамин А. Его местное применение стимулирует восстановление поврежденного эпителия и улучшает функции обоняния, — отметила специалист.

К распространенным причинам нарушения обоняния врач отнесла не только вирусные поражения, но и аллергические риниты, носовые полипы, дефицит витаминов, воздействие токсических веществ и возрастные изменения.

