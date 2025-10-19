Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 10:11

Врач рассказала, как восстановить обоняние после простуды

Терапевт Садикова: витамин А помогает вернуть обоняние после простуды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Восстановить обоняние после перенесенных вирусных инфекций можно с помощью витамина А, который стимулирует регенерацию обонятельных рецепторов, сообщила «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова. Она уточнила, что положительный эффект демонстрирует интраназальное введение витамина в дозировке 10 тыс. МЕ, а также употребление богатых им продуктов — говяжьей печени, моркови, зелени и тыквы.

Помочь восстановить обоняние, в частности, если его нарушение связано с повреждением обонятельной луковицы, потенциально может витамин А. Его местное применение стимулирует восстановление поврежденного эпителия и улучшает функции обоняния, — отметила специалист.

К распространенным причинам нарушения обоняния врач отнесла не только вирусные поражения, но и аллергические риниты, носовые полипы, дефицит витаминов, воздействие токсических веществ и возрастные изменения.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что тыквенные семечки помогают снизить тревожность благодаря содержанию магния. По ее словам, сбалансированное питание с достаточным уровнем серотонина может улучшить эмоциональное состояние.

витамины
обоняние
врачи
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, какие элитные войска Трамп развернул у берегов Венесуэлы
ХАМАС опровергло причастность к нарушению перемирия в Газе
«Получил поганую футболку»: в Британии высмеяли «похождения» Зеленского
Мирошник раскрыл масштабы хищений оружия на Украине
Разбился автобус с 30 пассажирами, есть погибшие
В Москве метель и гололедица? Погода в столице в воскресенье, 19 октября
Вооруженные силы России ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ
В Крыму продолжат национализацию активов украинских олигархов
Наступление ВС РФ на Харьков 19 октября: Лозовую сровняли с землей, Купянск
Атака БПЛА на газзавод в Оренбурге 19 октября: пожар, взрывы, жертвы
В деле террористов из «Крокуса» появились новые детали
Стало известно о прорыве российской армии под Красноармейском
На Украине объявили воздушную тревогу в семи областях
Девять школьников отравились в кафе Калининграда
Малыш в костюме «бати» поздравил россиян с Днем отца
Инцидент с массовым отравлением в Бурятии дошел до Бастрыкина
Россиянам рассказали, как правильно дегустировать вино
Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце
«Уехал ни с чем»: раскрыта реакция украинцев на встречу Трампа с Зеленским
Директора издательства «Музыка» обвинили в захвате бизнеса
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.